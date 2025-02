Lanazione.it - La carica delle Pulci. Il Mercato ad Arezzo Fiere

Suona laaddove è in programma per il fine settimana il ritorno del più grande evento sull’usato dei privati nel paese. Centinaia i banchi in arrivo nei padiglioni di via Spallanzani. Dopo la corsa record alle iscrizioni, cinquecento le persone rimaste fuori in lista di attesa per ilin programma oggi e domani. Come al solito il sabato in versione disimballaggio e vendita e la domenica con ilvero e proprio per tutta la giornata. In vendita di tutto all’abbigliamento agli accessori, passando per giochi per bambini e attrezzatura per l’infanzia. E poi dischi, libri, collezionismo, articoli per la casa e un ampio spazio dedicato allo sbaracco dei negozi. E ancora, la zona vintage e modernariato con tanti pezzi unici. In arrivo adoltre 600 espositori in sette padiglioni per una giornata dedicata al riciclo e al riuso che promuove l’economia circolare ed ha un forte valore di socialità.