La campagna solidale | In aiuto del piccolo Mirko Via alla raccolta fondi

lanciata dCroce Rossa per ilAndrea di Albiano, si aggiunge una nuova iniziativaper un altro bambino che ha bisogno del sostegno di tutta la comunità: a soli 12 anni si trova ricoverato in coma all’Ospedale Gaslini di Genova. "è il nostro bambino. E’ diventato uno dei noi e fa parte della nostra grande famiglia" racconta con affetto il presidente della Pubblica Assistenza Croce Bianca di Aulla, Achille Guastalli, ricordando i viaggi effettuati nel tempo per accompagnarlo alle visite mediche nelle diverse fasi della sua giovane vita affetta da tetraplegia. Da circa un mesesi trova ricoverato in coma al nosocomio genovese e la Croce Bianca di Aulla non intende in alcun modo venir meno a tutto l’possibile per il giovane amico nel suo momento di maggior bisogno.