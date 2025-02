Lapresse.it - La California colpita da una forte tempesta: bulldozer al lavoro per pulire le strade dal fango

Dopo gli incendi, lapiùdell’anno ha colpito la, in particolare l’area meridionale. Attualmente il clima secco è tornato, ma persiste il rischio di frane e smottamenti, mentre cittadini e volontari si sono adoperati per riledalle colate die detriti. A Pacific Palisades un incrocio autostradale era sommerso da almeno un metro di, con alcuni automobilisti che cercavano di farsi strada a forza. Ihanno lavorato per liberare le, non lontano da dove, solo poche settimane fa, hanno spostato le auto abbandonate dalle persone in fuga dagli incendi.