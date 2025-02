Ilfattoquotidiano.it - Kyrgios non soddisfatto dell’accordo Sinner-Wada sul caso Clostebol: “L’equità nel tennis non esiste, in molti la pensano come me”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Nicknon ci ha messo molto a commentare la notizia della squalifica per doping di Jannikdi tre mesi dopo l’accordo con la. L’australiano, che da tempo ormai ha intrapreso la sua personale crociata contro il campione azzurro, ha esultato a modo suo, sebbene l’inibizione dell’altoatesino dai campi sia frutto di un accordo con lae non di una vera e propria sentenza.ha pubblicato un tweet su X con le sole parole “Dodgy as“, omettendo una parolaccia finale, ma dal senso, ironico, decisamente chiaro: “Piuttosto sospetto“. Il tutto è stato accompagnato da un’emoticon che piange e un’altra che sorride. Il tutto per poi proseguire sciorinando il suo pensiero.“Quindi laesce allo scoperto e dice che vorrebbe una squalifica di 1-2 anni. Ovviamente la squadra ‘deis’ ha fatto tutto il possibile per fare in modo di accettare una squalifica di 3 mesi, senza titoli persi, senza premi in denaro persi.