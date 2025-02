Rompipallone.it - Kyrgios non perde tempo: accusa pesantissima a Sinner

Ultimo aggiornamento 15 Febbraio 2025 15:46 di AlessiaJannikha chiuso i conti con la Wada accettando di fermarsi, per squalifica, tre mesi: una decisione presa molto male da.Non un anno di squalifica come aveva inizialmente richiesto la Wada, ma tre mesi sì. Jannik, come riferito in una nota ufficiale, ha deciso di chiudere una volta per tutte con la storia legata al ‘caso Clostebol’. E per farlo ha deciso di trovare un accordo: si fermerà tre mesi ma nonrà titoli e trofei vinti.Se tutto andrà secondo i piani, il campione italiano di tennis potrà tornare in campo il 4 maggio 2025 e prendere parte agli Internazionali di Roma.Una situazione che non è stata presa bene dal suo ‘acerrimo’ nemico, Nick. L’australiano non ha mai digerito la dichiarazione di innocenza da parte dell’ITIA nei confronti die anche stavolta ha immediatamente commentato la decisione ufficiale.