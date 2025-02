Oasport.it - Kyrgios festeggia: “Solo 3 mesi per Sinner, non c’è giustizia. Tanti la pensano come me”

Nicksi è reso protagonista di un’autentica crociata negli ultimicontro Jannik, accusandolo più volte di essersi dopato e che avrebbe meritato una squalifica decisamente importante. Il tennista australiano non accettava il fatto che l’ITIA avesse assolto il fuoriclasse altoatesino dopo la positività al Clostebol riscontrata a Indian Wells ormai un anno fa. Il tribunale indipendente aveva ritenuto l’italiano non colpevole di negligenza, ma la WADA aveva presentato ricorso al TAS e l’oceanico sperava di un provvedimento severissimo nei confronti dell’azzurro.Il numero 1 del mondo ha raggiunto un accordo con l’Agenzia Mondiale Antidoping e dovrà scontare una squalifica leggermente inferiore ai tre: dal 9 febbraio al 4 maggio non potrà disputare incontri agonistici e tornerà in campo soltanto in occasione degli Internazionali d’Italia, che scatteranno il prossimo 7 maggio sulla terra rossa del Foro Italico a Roma.