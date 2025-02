Juventusnews24.com - Koopmeiners in panchina con il Psv: retroscena svelato da Thiago Motta. Ecco come ha preso l’esclusione l’olandese

di Redazione JuventusNews24incon il Psv,ha reagitoal: l’haMisterè intervenuto in conferenza stampa per analizzare il prossimo match della Juve contro l’Inter soffermandosi suldicol PSV.ESCLUSIONE DICOL PSV – «Contento di non giocare sicuro no. Tutti i giocatori vogliono giocare. Possono iniziare in 11, vediamo domani. Domani se inizia farà il suo lavoro sempre. Se entra a partita in corso farà il suo lavorosempre. È l’esempio positivo che voglio vedere sempre. Quando gioca dà tutto, se non gioca dimostra in allenamento che vuole giocare la prossima. Tutti vogliono dimostrare di essere negli 11 iniziali, soprattutto in partite così. Possono iniziare gli 11 che io ritengo migliori per affrontare la squadra migliore domani, poi gli altri subentrano e possono alzare il livello e competere con l’avversario in 95’».