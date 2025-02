Esports247.it - Kingdom Come: Deliverance 2, una nuova avventura all’insegna del realismo ci attende | Recensione

Leggi su Esports247.it

C’era una volta un RPG che non faceva sconti, un’esperienza che ti catapultava nel cuore di un medioevo rude, sporco e spietatamente realistico. Non parliamo di un’epica con draghi e incantesimi, ma di sudore, ferro e sangue.2 prende tutto ciò che aveva reso il primo capitolo una perla per palati fini e lo eleva, senza paura di risultare troppo ostico o fuori moda. Se siete pronti a sporcarvi le mani (e il mantello), allora questo è il gioco che fa per voi.Niente eroi predestinati o messia dal sangue divino qui. Torniamo a vestire i panni di Henry di Skalitz, ex fabbro, orfano per colpa della guerra, ora al servizio del nobile Hans Capon. La Boemia è nel caos: il re legittimo, Venceslao IV, è stato rapito da suo fratello Sigismondo, e la terra è lacerata tra lealisti e usurpatori.