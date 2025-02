Thesocialpost.it - Kekko Silvestre ricorda Vito ‘Cash’ Cascella a Sanremo: un omaggio sul palco dell’Ariston

Un momento carico di emozione ha segnato l’esibizione dei Modà suldel Festival di. Prima di iniziare a cantare Non ti dimentico,ha pronunciato una sola parola: “Cash”. Un tributo sentito a, amico e collaboratore del gruppo, scomparso tragicamente due anni fa in un incidente in moto.La dedica speciale a un amico scomparsoLa canzone Non ti dimentico inizialmente era stata scritta proprio per, ma nel tempo si è trasformata in una ballata d’amore. Tuttavia, il ricordo dell’amico è rimasto indelebile nella musica dei Modà: Cash, un altro brano incluso nel nuovo album della band, porta il suo nome e rappresenta un ulteriorealla sua memoria.La promessa diDopo la tragica scomparsa diall’età di 47 anni,ha condiviso sui social un messaggio toccante, accompagnato da una serie di foto dell’amico: “Ti ho fatto una promessa, non so quando succederà, ma ci proverò finché sarò in vita.