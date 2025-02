Oasport.it - Kafelnikov si scaglia su Sinner: “Non giocherei più una partita contro di lui”

Nella mattinata di oggi è arrivata l’ufficialità: Jannike la WADA hanno patteggiato per una squalifica di tre mesi del giocatore altoatesino. L’azzurro potrà tornare in campo dal 5 maggio, salterà in totale 4 Masters 1000, ma rientrerà per Roma e per il Roland Garros e non salterà nessuno Slam.Tanti sono stati i commenti da parte di colleghi ed ex colleghi e su X non si è risparmiato l’ex numero 1 del mondo Yevgeny: “Dopo gli ultimi sviluppi, farei questo se fossi ancora un giocatore. Ogni volta che pescoin un torneo, non scendo in campo, non importa se al primo turno o in finale. Ma temo che nessuno lo farà”.Il russo ha rincarato la dose attaccando anche la WADA: “La WADA è l’organizzazione più sporca! Ognuno può fare l’accordo che vuole con loro anche essendo colpevole”.