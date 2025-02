Inter-news.it - Juventus, Thiago Motta conferma un recupero prima dell’Inter

Alla vigilia del Derby d’Italia,ha fatto chiarezza sulla situazione infortuni in casa. Durante la conferenza stampa,hato l’assenza di cinque giocatori per la sfida contro l’Inter.CINQUE ASSENTI – Gleison Bremer, Cabal, Milik, Douglas Luiz e Pier Kalulu non saranno a disposizione diin vista di-Inter. In difesa toccherà ancora una volta a Federico Gatti e Renato Veiga, ultimo arrivato dal mercato. Ma la notizia più importante per il tecnico bianconero è ildi Andrea Cambiaso, già anticipata ieri ma annunciata ufficialmente oggi durante la conferenza stampa. Il terzino, reduce da un problema fisico, è tornato ad allenarsi in gruppo e sarà convocato per la partita. Anche Kelly sarà della gara, dopo aver superato un leggero problema intestinale.