Calciomercato.it - Juventus, scelto il primo colpo a costo zero: Inter e Milan battute

Conclusa la finestra invernale di calciomercato, i club possono stringere accordi con i parametrodella prossima estate:il preferito dalla JuveTerminato il mercato invernale, i calciatori prossimi allo svincolo hanno il diritto di stringere accordi con società terze per contratti che partono dal 1 luglio del 2025. Praticamente, da queste settimane i direttori sportivi sono già alla ricerca di giocatori per la prossima stagione.Giuntoli, ds della Juve, e Marotta, presidente dell’(LaPresse) Calciomercato.itLache sta attraversando un momento profondo di rivoluzione, potrebbe essere grande protagonista dell’estate. Specialmente se centrerà l’obiettivo Champions League. Le occasioni non mancano. Ci sono diversi giocatori che potrebbero fare a caso di mister Motta e che si libereranno a parametroquando la società bianconera sarà impegnata al Mondiale per club negli Stati Uniti.