Terzotemponapoli.com - Juventus, Motta: “Partita molto importante, stiamo bene..”

Leggi su Terzotemponapoli.com

Thiago, allenatore della, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara contro l’Inter. Queste le sue parole:Come sta la squadra? Sugli infortunati?“La squadra stae vincere fa sempre. Ho visto i ragazzi. Vincere porta stimoli, energia, entusiasmo che va messo nel prossimo allenamento, in quello che c’è da fare nel nostro lavoro. Ho visto i ragazzi. Domani non ci saranno Kalulu, Bremer, Milik, Cabale Douglas Luiz invece recupereremo Cambiaso. Kelly sta”.Quanto può esserela vittoria?“Noi cerchiamo la vittoria per tutto, questo è il nostro lavoro prepararsi, fare le cose giuste, e per arrivare alla vittoria. Per arrivare alla vittoria dobbiamo però meritarla e mettere tutte le nostre forze per competere contro una grande avversaria.