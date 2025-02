Rompipallone.it - Juventus, l’ex si scaglia con Thiago Motta: “Questa cosa non mi piace”

Leggi su Rompipallone.it

Ultimo aggiornamento 15 Febbraio 2025 10:53 di redazioneLa leggenda bianconera ha parlato apertamente dell’attuale tecnico, sottolineando un fattore che non lo convinceLadidivide in molti in casa bianconera. Sia tifosi che ex calciatori sembrano quasi schierarsi per il partito “pro” o “anti” allenatore, una pressione che il tecnico della Vecchia Signora naturalmente si aspettava di dover gestire una volta che aveva firmato per uno dei club più importanti al mondo.Alcuni sono entusiasti in prospettiva di ciò che può fareallenatore di Spezia e Bologna, guardando il bicchiere mezzo pieno e vedendo una squadra in lotta per andare agli ottavi di Champions, a ridosso del quarto posto in campionato e ancora il lotta per la Coppa Italia.D’altro canto c’è chi si aspettava di più, sia dal punto di vista comunicativo che da quello dei risultati e del gioco.