Juventus-Inter uno scontro diretto tira l’altro | si punta al fattore… T – CdS

Juventus-Inter, uno scontro diretto tira l'altro: si punta al fattore… T

Vigilia di, la partita più sentita del calcio italiano. Simone Inzaghi e squadra vanno alla ricerca di un successo fondamentale in ottica scudetto. I bianconeri si giocano il quarto posto.OBIETTIVI DIVERSI – Uno, dopo il derby e i due contro la Fiorentina, l’di Simone Inzaghi affronta l’ennesimocon una big di queste prime settimane di febbraio. Domaniall’Allianz Stadium, fischio d’inizio in programma alle ore 20.45. Due squadre con obiettivi differenti: da un lato la Vecchia Signora, che gioca in casa, alle prese con la corsa per un posto alla prossima edizione della Champions League; dalla Beneamata, che già campione d’Italia in carica, va alla ricerca del bis scudetto (oggi giocherà il Napoli). All’andata, il derby d’Italia giocatosi a Milano finì 4-4 e venne definito lo spot del calcio italiano.