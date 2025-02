Sport.quotidiano.net - Juventus-Inter, torna Cambiaso. Taremi per Inzaghi. Probabili formazioni e orario tv

Torino, 15 febbraio 2025 - Si accendono le luci all'Allianz Stadium, dove va in scena il derby d'Italia fra, uno dei big match della 25° giornata di Serie A. Al di là della rivalità storica, questa sfida rappresenta un passaggio cruciale per entrambe le compagini. I bianconeri vanno a caccia di punti preziosi in chiave Champions, mentre i nerazzurri continuano la rincorsa alla vetta della classifica. Serie A, 25esima giornata:, orari e dove vedere le gare La trasferta all'Allianz Stadium è storicamente una delle più complicate per i nerazzurri: negli ultimi 11 incroci in Serie A a Torino, Madama ha vinto sette volte, pareggiato tre e perso solo in un’occasione (0-1 nell’aprile 2022 con rigore di Calhanoglu). Anche per Simonela partita si preannuncia impegnativa, dato che laè l’avversario contro cui ha subito più sconfitte in carriera da allenatore in Serie A (10 in 18 confronti).