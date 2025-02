Inter-news.it - Juventus-Inter, Thuram non l’unico dubbio di formazione per Inzaghi

A meno di 24 ore dal fischio d’inizio del Derby d’Italia, in casarestano ancora due nodi da sciogliere per Simonein vista della sfida contro la. Non c’è attesa solo per quanto riguarda.PRIMO GRANDE– Marcusalle prese con il recupero dall’infortunio alla caviglia sinistra rimediato contro la Fiorentina, ha continuato a lavorare intensamente ad Appiano Gentile e si è allenato a buon ritmo. Un segnale positivo, tanto che è stata confermata la sua partenza con la squadra per Torino. Resta però da capire sesarà in grado di partire dal primo minuto o se verrà preservato per subentrare a gara in corso. Oggi, nell’allenamento di rifinitura alla vigilia della partita, lo staff tecnico valuterà le sue condizioni con maggiore precisione. La volontà del giocatore è chiara: vuole esserci e dare il suo contributo in una sfida che potrebbe indirizzare il campionato.