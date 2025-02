Sport.quotidiano.net - Juventus-Inter, Thuram ancora in dubbio. Inzaghi cauto: "Più no che sì"

La sfida trasi avvicina e Simonesi presenta in sala stampa ad Appiano Gentile per analizzare quello che potrebbe essere il confronto di Torino. "Sappiamo cosa rappresenta per la nostra tifoseria e la nostra società - dice il tecnico -. E' una partita importante in un momento delicato del campionato. Dovremo fare un'ottima partita contro una squadra di qualità che si è rinforzata col mercato invernale. Ha un ottimo allenatore che stimo molto e viene da tre vittorie consecutive". Persiste qualchedi formazione, legato soprattutto alle condizioni di, la cui caviglia èdolorante. "Senteun po' di dolore. Fino a ieri non si è allenato con noi, ha lavorato a parte - dice-. Vedremo le sensazioni che avrà oggi pomeriggio in allenamento.