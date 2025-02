Juventus-Inter per i nerazzurri è allarme scontri diretti | invertire la rotta

Leggi su Ilnerazzurro.it

Dopo il Derby della Madunina di inizio febbraio, per l’Campione d’Italia è ora di concentrarsi su un’altro derby, molto sentito quasi come la stracittadina milanese data la forte rivalità che da ormai oltre cento anni regna sul campionato italiano. Il Derby d’Italia trasi preannuncia carico di incertezze, di formazione e condizione per entrambe, ma allo stesso tempo fondamentale per mantenere vivo il sogno di un altro tricolore.complicatiPer l’Campione d’Italia, la partita di Torino sarà uno snodo cruciale nella corsa allo scudetto dove ci sarà da battagliare fino all’ultimo con il Napoli di Antonio Conte. Una gara dal pronostico incerto; nonostante la distanza in classifica e gli obiettivi stagionali delle due compagini,sono legate da un filo invisibile che per oltre un secolo ha diviso i tifosi italiani tra polemiche, rimonte e sfottò degne di uno scontro tra titani.