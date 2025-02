Sololaroma.it - Juventus-Inter, occhio al pronostico: spettacolo incerto, i primi minuti sono fondamentali

Leggi su Sololaroma.it

Il Derby d’Italia è uno degli appuntamenti più attesi del calcio italiano, una rivalità che affonda le radici nella storia e che, ancora una volta, promette scintille. In questa occasione, la sfida assume contorni ancora più decisivi: da una parte, l’di Simone Inzaghi, che vede nel titolo un obiettivo tangibile; dall’altra, ladi Thiago Motta, impegnata in un ciclo di partite delicate e desiderosa di mettere pressione alle dirette concorrenti per la Champions League.I bianconeri arrivano a questo match dopo un successo non senza difficoltà per 2-1 contro il Como, grazie alla doppietta di Kolo Muani, risultato che ha dato respiro a una squadra alle prese con un periodo complesso. A complicare ulteriormente la situazione per la Vecchia Signora è il fitto calendario, che li ha visti affrontare anche il PSV Eindhoven nell’andata dei playoff di Champions League, vinta con lo stesso punteggio di 2-1.