Internews24.com - Juventus Inter, il dato incoraggiante sui nerazzurri. I numeri delle trasferte parlano chiaro: i dettagli

di Redazione, spunta unche riguarda iin merito alledisputate. IDomani alle 20:45 prenderà il via il Derby d’Italia che vedrà da una parte lae dall’altra l’. Il Corriere dello Sport ha fatto il punto della situazione.– «In ogni caso la sfida di domani sera, è destinata a dare risposte. Per Lautaro e compagni, quello dello Stadium è un snodo decisivo nella rincorsa allo scudetto bis. Per la truppa di Thiago Motta, invece, sono in palio punti pesanti per l’inseguimento al quarto posto e quindi al pass per la prossima Champions. Ormai èche, a differenza dello scorso anno, Juve eguardano a traguardi differenti, ma ora più che mai, hanno entrambe la necessità di non lasciare per strada altri punti.