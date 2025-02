Inter-news.it - Juventus-Inter, enigma Thuram e 2 rientri: probabile formazione TS

si giocherà domani alle ore 20.45. Simone Inzaghi può contare sul ritorno di due giocatori fondamentali nel suo scacchiere. Mentre in attacco,è in forse. Ladi.DUEè la vera grande sfida di questa venticinquesima giornata di campionato. L’ha chiuso il mese di gennaio in bellezza con la vittoria per 3-0 contro l’AS Monaco in Champions League. Questo ha beneficiato ai nerazzurri accedendo direttamente agli ottavi di finale, risparmiando numerose energie. Il mese di febbraio è stato un po’ altalenante con il pareggio ad inizio mese con i cugini. Poi c’è stata la brutta sconfitta di Firenze e la rivincita a Milano dei nerazzurri sempre con la Fiorentina. Simone Inzaghi però si gode due ritorni fondamentali: Denzel Dumfries e Federico Dimarco.