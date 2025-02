Inter-news.it - Juventus-Inter, Douglas Luiz out: il sostituto. Novità sulle ali – CdS

In vista di, Thiago Motta perde, ma ritrova quantomeno per la panchina Andrea Cambiaso.ali, il tecnico bianconero rilancia due giocatori dall’inizio. La probabile formazione per il derby d’Italia.ULTIME – Meno uno a, derby d’Italia cruciale nella lotta per lo scudetto. Se in casa, Simone Inzaghi (oggi in conferenza stampa) ha il dubbio grosso Marcus Thuram e quello in difesa, Thiago Motta ha ricevuto due notizie dall’allenamento di ieri: l’infortunio die il rientro di Andrea Cambiaso. Il brasiliano ex Aston Villa, pagato 50 milioni di euro in estate, si ferma per un affaticamento muscolare; mentre l’esterno della Nazionale, out da quattro partite per fastidi alla caviglia sinistra, ritroverà quantomeno la convocazione. Al posto di, Thiago Motta potrebbe riproporre Koopmeiners al fianco di Manuel Locatelli.