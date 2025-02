Internews24.com - Juventus Inter, bagno di folla ad Appiano Gentile per caricare la squadra

Leggi su Internews24.com

di Redazione, si sono radunati in tantissimi adperi nerazzurri in partenza per TorinoOggi pomeriggio aderano circa 1000 i tifosi che si sono dati appuntamento per dare la loro carica all’che era in partenza per Torino in vista del Derby d’Italia. Il motivo del gesto è da ricondurre all’assenza di domani allo stadio della Curva Nord nerazzurra in segno di protesta in seguito alle nuove politiche adottate dopo la vicenda che ha riguardato le curve die Milan.Nonostante l’ammutinamento il tifo più caldo non ha voluto far mancare il sostegno ai propri beniamini che domani sera saranno impegnati in una gara difficile contro un’avversaria ostica nella sfida valevole per la 25esima giornata del campionato di Serie A. Domani alle 20:45 il fischio di inizio per quella che si preannuncia essere una gara caldissima, come da previsioni.