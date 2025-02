Internews24.com - Juventus Inter, Acerbi o De Vrij per contrastare Kolo Muani? Le probabili scelte di Inzaghi

di Redazione, ultimi dubbi da sciogliere in difesa:o Dein marcatura su? Le ultimeL’attesa per il big match tradi domani è palpabile, e uno dei principalirogativi riguarda la scelta di Simonetra i due difensori centrali Francescoe Stefan De. Secondo quanto riportato dal Corriere dello sport, l’allenatore nerazzurro deve ancora scegliere l’uomo a cui affidare la marcatura di. LE PAROLE DEL CORRIERE SUL PERICOLOE SUL BALLOTTAGGIO-DE: A proposito di strappi, anche l’è preoccupata per quelli di. E, proprio in questa chiave,dovrà scegliere su chi puntare al centro della difesa. Se la giocano De. Con quest’ultimo rientrato giusto lunedì sera con la Fiorentina, dopo 80 giorni di stop.