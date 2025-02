Tvplay.it - Juventus, Giuntoli ha fretta: colpo prenotato per giugno

Laha cominciato a pianificare il proprio futuro.ha le idee chiare: giàunper. Si muoverà seguendo due stelle polari ben precise la, nel corso della sessione estiva del mercato. Una delle priorità consisterà nel rafforzare il reparto offensivo, in vista della sempre più probabile partenza di Dusan Vlahovic alla luce delle complicazioni emerse in fase di rinnovo del contratto. L’altroin cantiere riguarderà invece la difesa: Gleison Bremer e Juan Cabal saranno pronti per l’inizio della stagione 25/26 tuttavia Cristianovuole comunque aggiungere ulteriore qualità al pacchetto difensivo.haper– TvPlay.it (Ansa)Per quanto riguarda l’attacco, il direttore sportivo bianconero conta di confermare a Torino Randal Kolo Muani e prendere Joshua Zirkzee.