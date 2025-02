Serieanews.com - Juve, ritorno di fiamma: due difensori nel mirino anche per l’estate

Leggi su Serieanews.com

Lantus si è mossa molto per iquest’inverno ma i veri colpi sono rimandati al: due nomi in particolare restano neldi Giuntolidi: duenelper(AnsaFoto) – serieanews.comIl mercato invernale dellantus ha portato con sé una serie di colpi difensivi per rimediare all’emergenza infortuni che ha messo a dura prova la retroguardia bianconera.Tre i volti nuovi arrivati a gennaio: Alberto Costa, Renato Veiga e Kelly, tutti con il compito di rinforzare la difesa in attesa di tempi migliori. Ma lantus non ha intenzione di fermarsi qui. Se Veiga, arrivato dal Chelsea, tornerà alla base a giugno, gli altri due, Costa e Kelly, sono destinati a rimanereper la prossima stagione, contribuendo a solidificare una difesa che, tra alti e bassi, è sempre stata un punto di forza.