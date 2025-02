Calciomercato.it - Juve-Inter, Thiago Motta in conferenza: seguila in diretta!

A presentare il derby d’Italia trantus e, che parla instampa: i bianconeri ci arrivano con 3 vittorie consecutive per la prima volta in stagioneNon è mai una sfida banale, non è mai una partita come le altre e anche quest’annontus-arriva con grandi aspettative: all’andata è finita con un pirotecnico 4-4, ora le due squadre ci arrivano puntando al bersaglio grosso. Dopo che ha parlato Simone Inzaghi, anchepresenta la sfida instampa.inin! – Calciomercato.it (LaPresse)Per la prima volta in stagione lantus ci arriva con 3 vittorie consecutive, mentre i nerazzurri hanno avuto tutta la settimana per preparare la partita, cosa che non succedeva da 3 mesi. Segui lastampa diinsulle pagine di Calciomercato.