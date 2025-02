Juventusnews24.com - Juve Inter, quale ruolo per McKennie? Thiago Motta non rinuncia all’americano: l’idea sul suo impiego per il derby d’Italia. Ultime

di RedazionentusNews24perdiper ilin programma domani sera allo StadiumWestonnon esce più dall’undici iniziale di. Come riferito da Sky Sport, per l’americano si va verso la conferma neldi trequartista.Il centrocampista bianconero, reduce dal gol in Champions League contro il PSV, contro l’agirà ancora alle spalle di Kolo Muani. In mediana dovrebbero esserci invece Koopmeiners e Thuram.LE PROBABILI FORMAZIONI DILeggi suntusnews24.com