Juventusnews24.com - Juve Inter, possibile esclusione a sorpresa: Thiago Motta pensa a quel cambio per il derby d’Italia. Ultimissime

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24in vista del big match. Le ultime sulle possibili scelteper il. Secondo quanto riferito da Sky Sport,potrebbe lanciare in mediana Koopmeiners e Khephren Thuram, rinunciando dal primo minuto a capitan Locatelli.Rotazioni anche a centrocampo per il tecnico bianconero in vista del ritorno del playoff di Champions League sul campo del PSV. A rifiatare contro l’potrebbe essere anche Locatelli.LE PROBABILI FORMAZIONI DILeggi suntusnews24.com