Juve Inter Paulo Sousa | Vedo i nerazzurri favoriti hanno un centrocampo da Premier League

Le parole del doppio ex Paulo Sousa vistato dalla Gazzetta dello Sport, il doppio ex di Juve Inter, ha parlato cosi in vista del match: LE PAROLE «Vedo l'Inter favorita, sensazione che ho quasi sempre guardando la Serie A: per me Simone Inzaghi ha la rosa migliore d'Italia, assieme al Milan perché anche i giocatori a disposizione di Sergio Conceição hanno un grande potenziale. Un motivo per considerare l'Inter favorita nell'attesa sfida di domani sera sul campo della Juve? Il centrocampo su tutti: è quello il reparto che fa girare tutta la squadra. Barella-Calhanoglu-Mkhitaryan è un trio a livelli da Premier League e le alternative sono di alto valore. I tre giocatori in mezzo leggono il tempo e lo spazio, sanno giocare corto e lungo, possono fare gol calciando da fuori e arrivando in area: forti e completi.