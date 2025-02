Lapresse.it - Juve-Inter, Motta: “Gara sempre speciale, serve 200% per vincere”

Grande attesa in casa bianconera nella vigilia che precede il big match della 25esima giornata di Serie A contro l’. Domani sera alle 20.45 infatti l’Allianz Stadium sarà teatro del derby d’Italia tra lantus e la squadra campione d’Italia in carica. “La squadra sta bene,fabene. Porta stimoli ed entusiasmo in più da mettere nel prossimo allenamento. Vedo i ragazzi molto bene. Non avremo Douglas Luiz, mentre recuperiamo Cambiaso“, ha dichiarato Thiagonel corso della conferenza stampa alla vigilia.: “per”“Noi cerchiamo la vittoria, il nostro lavoro è prepararsi e fare le cose giuste per meritare di. Per farlo dovremo mettere in campo tutte le nostre forze per competere contro una grande avversaria.