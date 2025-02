Juventusnews24.com - Juve Inter, lo stop di Douglas Luiz rimescola le carte a centrocampo: chi può far coppia con Locatelli

di RedazionentusNews24, lodile: chi può farconnel big match in programma domani seraManca sempre meno al big match trantus ed, gara valevole per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A e in programma domani sera all’Allianz Stadium.Come riportato questa mattina dal Corriere dello Sport lodile: insieme adovrebbe giocare ora Koopmeiners, in vantaggio nel ballottaggio con Thuram. Tra i due potrebbe esserci comunque una staffetta.Leggi suntusnews24.com