Juventusnews24.com - Juve Inter, Inzaghi potrebbe optare per un cambio last minute in difesa: ecco chi può partire titolare

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, Simonepensa a undi guardia in: per la partitissima dell’Allianz Stadium il piacentino pensa a questo giocatoreNovità dell’ultim’ora alla vigilia di. Questa riguarda l’assetto difensivo dei nerazzurri nel prossimo derby d’Italia, che è stato analizzato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.Secondo quanto riportato dalla Rosea, c’è un ballottaggio in corso tra de Vrij e Acerbi. L’olandese ha preso un turno di riposo lunedì scorso contro la Fiorentina e in quella partita si è rivisto a ottimi livelli l’azzurro. La decisione verrà presa solo nelle prossime ore.Leggi suntusnews24.com