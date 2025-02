Internews24.com - Juve Inter, Inzaghi mostra quel video ai suoi: il retroscena da Appiano

di Redazione, Simoneprepara la sfida ea Lautaro e compagni, ecco ilda Appiano Gentile pre derbysi avvicina e ad Appiano Gentile cresce la tensione verso lo gara. Lo sa bene Simoneche, come riportato da La Gazzetta dello Sport questa mattina, starebbe curando ogni dettaglio in previsione della gara in questi ultimi giorni. Lo studio dei rivali bianconeri in modo particolare ci sarà oggi. E’ infatti prevista un’analisiin programma proprio per analizzare gli avversari della Vecchia Signora.Non può non pesare il ricordo del 4-4 dell’andata continua la Rosea, proprio per questo a Lautaro e compagni toccherà prendere ogni precauzione per arginare la squadra di Thiago Motta. Un’eventuale vittoria domani in casa dei piemontesi potrebbe cambiare il segno del campionato dei lombardi: un trampolino (e che trampolino) anche in vista della sfida scudetto al Maradona contro il Napoli.