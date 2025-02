Juventusnews24.com - Juve Inter, Cucchi non ha dubbi: «I nerazzurri sono favoriti ma i bianconeri sono in crescita. Ecco che tipo di partita sarà»

di RedazionentusNews24non ha: tutte le dichiarazioni del giornalista in esclusiva sul match deiIl giornalista Riccardoha analizzato in esclusiva aNews24 quella chela sfida deicontro la.PAROLE – «Credo che naturalmente la favorita sia l’, per ragioni tecniche, nel senso che è la squadra che ha maggiori qualità nel suo organico. Però lantus è una formazione ine soprattutto una formazione che sta cercando di tracciare il proprio futuro:esperimenti quelli che sta facendo Thiago Motta, anche con un organico molto giovane. Per il momento lantus ha deluso sul piano del gioco, però è una squadra che sta cercando la propria personalità e di fronte all’, tradizionale avversaria della squadra bianconera, l’aspetto caratteriale e temperamentale giocherà un ruolo molto importante.