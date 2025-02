Internews24.com - Juve Inter, Acerbi o De Vrij? Inzaghi sembra aver scelto chi sarà titolare

Leggi su Internews24.com

di Redazioneo Dechinel match di domani sera contro i bianconeriNella conferenza stampa pre, Simoneha parlato cosi dei suoi dubbi in difesa per il match di domani sera:SE HO ANCHE ALCUNI DUBBI IN DIFESA? – «Stanno bene tutti. Dovrò scegliere trae de, tra Pavard e Bisseck, e chiaramente tra Bastoni e Carlos, con quest’ultimo che viene da due partite fatte molto bene contro la Fiorentina. Nell’ultima si è diviso tra fare il quinto e il terzo, sono giocatori che stanno bene. C’è il rientro di Dimarco, Zalewski ha fatto due ottimi ingressi da quando è arrivato qui all’, si sta inserendo molto bene. Dovrò valutare bene sperando di poter recuperare anche Thuram. Gli altri, toccando ferro, dovrebbero essere tutti a disposizione».