Juve che colpo | entra in società il quarto uomo più ricco d’Italia

John Elkann ha messo a segno un “” che stavolta non riguarda il calciomercato ma lainil fondatore di Tether, cheinilpiù(Foto: Ansa) – serieanews.comLantus ha appena compiuto un passo sorprendente verso il futuro,ndo ufficialmente nel mirino di Tether, la compagnia che emette l’USDt, la stablecoin più utilizzata al mondo. Non è solo un acquisto, ma una mossa strategica che potrebbe cambiare il panorama del club bianconero.Laha acquisito il 5,01% delle azioni dellantus, con diritto di voto, e anche una piccola percentuale senza. Un segnale chiaro che questa operazione è ben più di un semplice investimento finanziario.Ma chi è davvero Tether? E perché questasta investendo nello sport, e in particolare nel calcio? Fondata come emittente di stablecoin, Tether è oggi uno dei protagonisti indiscussi nel mondo delle criptovalute.