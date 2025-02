Oasport.it - Juan Carlos Ferrero: “Sinner è completo e maturo, per Alcaraz sarà un avversario molto duro”

Jannikcontro. Il n.1 e 3 del mondo sono sempre sulla bocca di tutti e la loro rivalità non esplosa davvero nel massimo circuito internazionale tiene banco. Se è vero che lo spagnolo, ora come ora, vanta un numero di successi Slam e nei Masters1000 superiore all’azzurro, nell’ultimo anno c’è stato un chiaro cambio di passo da parte del pusterese che l’ha proiettato al vertice della classifica mondiale, vincendodi più in termini numerici e anche di importanza rispetto all’iberico.Tuttavia, la recente affermazione a Rotterdam, ha dato un’ulteriore dimostrazione della completezza tennistica del funambolo di Murcia, a segno l’anno passato in maniera consecutiva nel Roland Garros e a Wimbledon. Quello che manca è proprio un incrocio in una finale importante. A Doha, in un ATP500 di grande prestigio, i due potranno scontrarsi solo nell’atto conclusivo einteressante capire se ciò si verificherà.