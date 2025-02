Sport.quotidiano.net - Jesina Guai fermarsi ora. Con il Tavullia per sognare

Laoggi sul campo delValfoglia per osare e prendere altri tre punti, per continuare così la rincorsa al primo posto distante sempre quattro punti. Ma è una trasferta insidiosa quella della formazione allenata da Omiccioli - reduce da quindici punti nelle ultime cinque uscite e che recupera Tittarelli, decisivo a Castelfidardo due settimane fa, dopo il turno di squalifica - attesa sul campo di Rio Salso. Sulla carta una trasferta sicuramente più ostica di quella della capolista Fermignanese attesa al Comunale di Barbara contro una squadra, il Barbara Monserra, che non sembra sbloccarsi visto che non riesce a prendere punti da otto partite consecutive. Nella 22esima giornata nel girone A di Promozione spicca il derby odierno al Gabbanelli di Castelfidardo tra i padroni di casa della Vigor e il Moie Vallesina, squadre divise da un solo punto in classifica.