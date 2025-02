.com - Jesi / Tennistavolo, serie A e B: gare alla Carbonari dalle ore 10

Leggi su .com

Ping pong, campionati femminili domani domenica 16 febbraio: ingresso gratuito, 15 febbraio 2025 – Concentramento dei campionati femminili diA e B domani domenica 16 febbraioPalestrache vede come protagonista la Clementina. Le, in due sessioni,10 alle 17.Un’occasione speciale per assistere a incontri di alto livello e vedere da vicino le atlete che, con impegno e dedizione, portano avanti i colori della societàna.Il programma completo in dettaglio come da locandina nella foto di primo piano.©riproduzione riservata L'articoloA e B:ore 10 proviene da Lo sport della Vallesina.