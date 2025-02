Sport.quotidiano.net - Jesi contro il fanalino Rieti. Occasione da non perdere

Vi piacciono le scommesse? Meglio ancora, vi piace vincere facile? Allora non vi resta che investire qualche spicciolo sulla vittoria della General Contractor domani a. Vincerete poco – dipende dal calcolo delle probabilità, dalle quotazioni, dal valore delle contendenti materia per addetti ai lavori insomma - ma di sicuro (sicuro . vabbè diciamo al 99 per cento, l’imponderabile fa parte della vita di tutti i gironi, figuriamoci nello sport) qualcosa vincerete. Da dove deriva l’ottimismo che spingerà gli appassionati delle scommesse a mettere il segno 2 (nel totocalcio, almeno funziona così) sulla ipotetica schedina di Npc- General Contractor(Palasojourner palla a due alle 18)? Una serie di date numeri e statistiche che la dicono lunga sull’andamento della formazione reatina nelle ultime settimane.