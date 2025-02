Movieplayer.it - Jennifer Lopez nel MCU: ecco chi interpreterà l'icona latina

Leggi su Movieplayer.it

annovera nel suo curriculum diversi ruoli sullo schermo, dalle commedie romantiche ai film d'azione, ma il Marvel Cinematic Universe potrebbe essere una svolta per la cantante e attrice?potrebbe presto entrare a far parte dell'Universo Cinematografico Marvel. Secondo una recente indiscrezione condivisa da una fonte attendibile, la star sarebbe in trattative per un ruolo di grande rilievo all'interno del franchise.nel MCU per un ruolo "importante" L'attrice e cantante ha costruito una carriera di successo tra cinema e musica, distinguendosi sia nei blockbuster d'azione che nelle commedie romantiche. Ora, secondo il noto insider @MyTimeToShineH, lasarebbe considerata per un'importante parte in un futuro film Marvel, anche se i dettagli sul personaggio restano avvolti nel mistero.