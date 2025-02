Oasport.it - Jannik Sinner vittima sacrificale di una viscida vicenda politica: la vittoria di Pirro della WADA

Lalegata alla positività al Clostebol disi è finalmente conclusa, lasciando un senso di profonda amarezza. Il patteggiamento, in ambito giuridico, non è altro che una pena concordata tra le parti, che in questo modo evitano il dilungarsi delle procedure processuali. Scendendo a patti con la, il n.1 ha ammesso una infrazione. Ovviamente non l’uso intenzionale di sostanze dopanti, bensì quello relativo alla responsabilità oggettiva. Secondo laera responsabile del comportamento dei propri dipendenti ed è stato colpevole di non aver vigilato abbastanza. Fin dove può spingersi però la responsabilità oggettiva? Può violare i confiniprivacy personale?, datore di lavoro di Giacomo Naldi, come avrebbe potuto sincerarsi dell’utilizzo o meno di creme da parte del suo preparatore atletico, un professionista, magari all’internopropria abitazione? Forse piazzando delle telecamere interne? Chiaramente no, si tratta di una mera ed esagerata provocazione.