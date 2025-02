Jannik Sinner squalificato per tre mesi

Leggi su Open.online

ha deciso di patteggiare una squalifica di trecon la Wada prima del giudizio del Tas. Sembra comunque certa la presenza diagli Internazionali di Roma, in programma dal 29 aprile al 18 maggio. L’Agenzia mondiale antidoping (WADA) ha confermato «di aver concluso un accordo per la risoluzione del caso del tennista italiano, che ha accettato un periodo di tredi inammissibilità per una violazione della regola del doping che lo ha portato ad un test positivo per il clostebol, una sostanza vietata, nel marzo 2024».L'articoloper treproviene da Open.