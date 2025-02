Cultweb.it - Jannik Sinner squalificato per tre mesi dalla WADA: ecco cos’è l’agenzia antidoping e cosa è successo

La World Anti-Doping Agency () haper tre, attuale numero uno del tennis mondiale, a seguito di un testpositivo per clostebol. La decisione è stata presa nell’ambito di un accordo tra il tennista italiano e, stabilendo che la sospensione avrà effetto dal 9 febbraio 2025 fino al 4 maggio 2025. Ciò consentirà adi tornare in campo in tempo per il Roland Garros.aveva presentato un ricorso al Tribunale Arbitrale dello Sport (CAS) dopo cheera stato giudicato non responsabile né negligente da un Tribunale Indipendente.La, fondata il 10 novembre 1999 e con sede a Montreal, in Canada, è l’organismo che regola e monitora il rispetto delle normea livello globale. Il suo obiettivo è garantire la trasparenza e l’integrità nello sport, applicando il Codice Mondiale, adottato da oltre 650 organizzazioni internazionali.