Tpi.it - Jannik Sinner patteggia 3 mesi di squalifica con la Wada per il caso Clostebol: tornerà in campo a maggio

dicon laper ilIlche riguardavasi conclude con unmento: il tennista italiano, infatti, ha trovato un accordo con la, l’agenzia mondiale antidoping, che prevede ladell’atleta per 3, dal 9 febbraio al 4.Il numero 1 al mondo era stato trovato positivo al controllo antidoping: nelle sue urine, infatti, erano state rilevate in quantità infinitesimale, inferiore a un miliardesimo di grammo, tracce di, una sostanza proibita.Tuttavia,era riuscito a dimostrare l’assunzione involontaria del farmaco: l’International Tennis Integrity Agency, infatti, aveva appurato che l’assunzione, emersa dopo un controllo eseguito al torneo di Indian Wells, era avvenuta per colpa del suo fisioterapista, motivo per cui il tennista in un primo momento era stato scagionato.