Ilfattoquotidiano.it - Jannik Sinner e l’accordo con la Wada sul caso Clostebol: “Ho accettato di essere responsabile per la mia squadra”

“Questomi ha tenuto in sospeso per quasi un anno e il processo era ancora lungo, con una decisione che forse sarebbe stata presa forse solo alla fine dell’anno”. Così il tennistain una nota in cui spiega che “ho semprediper la miae mi rendo conto che le rigide regole dellasono un’importante protezione per lo sport che amo. Su questa base hol’offerta delladi risolvere questi procedimenti sulla base di un accordo per una sanzione di tre mesi“.In mattinata, l’agenzia mondiale antidoping ha ufficializzatotra la stessa e l’altoatesino in merito al. Il numero uno al mondo non scenderà in campo dal 9 febbraio al 4 maggio. Non salterà quindi gli Internazionali di Roma e quelli di Parigi, ma i tornei di Indian Wells, Miami, Montecarlo e Madrid.