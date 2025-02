Juventusnews24.com - Jakab Juve, ufficiale la firma fino al 2027: si unirà all’Under 16. Il comunicato e tutti i dettagli

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24la: si16, contrattoalper il giovane portiere.Ora è: Matyasè un nuovo giocatore della. Il portiere siallantus Under 16, ecco la nota del club.– «Matyasè un nuovo giocatore dellantus: il giovanissimo portiere, in arrivo dal Settore Giovanile dell’Honved – squadra ungherese – hato un contrattoalcon il nostro Club ed è pronto a unirsi16.Nato e cresciuto calcisticamente in Ungheria, questa è la prima esperienza all’estero per lui, lontano dal suo Paese d’origine., ora, è pronto a offrire il suo contributo alla squadra allenata da Claudio Grauso.Benvenuto in bianconero, Matyas!».Leggi suntusnews24.