Jacobs spiato dal fratello di Tortu | l’indagine che scuote l’atletica Il campione | Credo all’estraneità di Filippo ma sono triste

MILANO – L’elenco degli indagati nell’inchiesta sul “gruppo di via Pattari”, le presunte cyber-spie che facevano capo alla società Equalize dell’autosospeso presidente di Fondazione Fiera Milano Enrico Pazzali, si allunga. Risulta infatti indagato per concorso in intercettazioni abusive, in un filone dell’inchiesta dei carabinieri di Varese coordinata dal pm di Milano Francesco De Tommasi, anche Giacomoe manager di, velocista brianzolo oro olimpico a Tokyo 2020 nella 4x100. Giacomoè accusato di aver commissionato un dossieraggio illecito ai danni di Marcell, che in Giappone vinse due ori. E proprio il velocista ha detto di essereper questa vicenda: “, quando dice di essere estraneo alla vicenda che coinvolge ilGiacomo.